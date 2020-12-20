Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi
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Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi

20.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:03
Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuşların aç kalmasına razı olamayan küçük hayvansever, evinin karşısındaki parka giderek yüzlerce kuşu elleriyle besledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuşların aç kalmasına razı olamayan küçük hayvansever, evinin karşısındaki parka giderek yüzlerce kuşu elleriyle besledi.

Karasu'da yaşayan küçük hayvansever Yiğit Seyit Günday, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kuşlara kimsenin yem vermediğini görünce duyarsız kalamadı. Evinin karşısında bulunan Sahilpark'a giden Yiğit, evindeki kuşlara verdiği yemleri güvercinlere paylaştırdı. Soğuğa aldırış etmeden Sahilpark'ta uzun süre kuşlara yem veren Günday, güvercinleri dakikalarca avucunda besledi. Kuşlara hafta içi de sokağa çıkma izni sırasında sürekli yem verdiğini söyleyen küçük hayvansever, "Artık beni ve sesimi tanıyorlar. Çağırıyorum, aynı yere geliyorlar" dedi.

Kuşları çok sevdiğini ve kendisine ait kuşların da olduğunu belirten Yiğit Seyit Günday, "Hasta veya yaralı kuş varsa onları alıp evdeki kümesime götürüyorum ve iyileştiriyorum. Onlar da canlı, o yüzden hafta sonu kimse sokağa çıkmayınca güvercinler aç kalıyor. Onları beslemek de benim görevim" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi
Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi
Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi
Son dakika haber | Yaşı küçük, gönlü büyük çocuk yüzlerce kuşu elleriyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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