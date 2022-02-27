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Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi... Yazar Yaşar Kemal ölümünün 7. yılında doğum yeri Osmaniye'nin Gökçedam köyünde anıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Yazar Yaşar Kemal ölümünün 7. yılında doğum yeri Osmaniye'nin Gökçedam köyünde anıldı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile Osmaniye Ozanlar, Şairler, Yazarlar Derneğince Yaşar Kemal Kültür Evi bahçesinde düzenlenen programda, yazarın öz geçmişi okundu.

Yaşar Kemal'in Osmaniye'de doğmuş olmasının çok büyük bir şans olduğunu belirten Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, Yaşar Kemal ile birlikte Gökçedam köyünün adının tüm dünyaya duyurulduğunu ifade etti.

Yaşar Kemal'in hayatı ve eserlerinin anlatılmasının ardından, ünlü yazarın sevdiği türküler seslendirildi.

Program, Yaşar Kemal Parkı içinde bulunan İnce Memed Anıtı'na çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı

Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı

Son dakika haber... Yaşar Kemal, ölümünün 7. yılında köyünde anıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Yaşar Kemal, Osmaniye, Çukurova, Doğum, Güncel, Haberler

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