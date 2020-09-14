Son dakika haber: Yasak yere park edilen araçta yangın çıktı
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Son dakika haber: Yasak yere park edilen araçta yangın çıktı

Son dakika haberi... Yasak yere park edilen araçta yangın çıktı Samsun'da sürücüsünün yasak olduğu kendisine söylenmesine rağmen park ettiği otomobilde bir süre sonra yangın çıktı.

14.09.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:15

Yasak yere park edilen araçta yangın çıktı

SAMSUN - Samsun'da sürücüsünün yasak olduğu kendisine söylenmesine rağmen park ettiği otomobilde bir süre sonra yangın çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi otomobil ile gelip aracını belediye binası önüne park edip gitmek istedi. Bu sırada burada görevli zabıta memuru sürücüsü buraya aracın bırakmasının yasak olduğunu söyledi. Kimliği belirsiz sürücüsü işinin acele olduğunu söyleyip gerekirse aracı çektirebileceğini söylediği ileri sürüldü. Sürücü aracın yanından ayrıldıktan bir süre sonra araçtan duman yükselmeye başladı. Belediye görevlileri yangına yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaptı. Olay itfaiyeye haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında aracın içinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis sevk edildi. Sürücü tespit edilemeyen otomobil ise savcılığı talimatı doğrultusunda çekici ile otoparka geçildi.

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Son dakika haber: Yasak yere park edilen araçta yangın çıktı

Kaynak: İHA

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