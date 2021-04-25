Son dakika haber | Yasağı deldiler, kahvehanede oyun oynarken polise yakalandılar

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken polis ekiplerine yakalanan 15 kişiye toplam 49 bin 50 lira para cezası kesildi.