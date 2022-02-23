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Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan gece operasyonu ile yasa dışı av yapan 2 şahıs yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan gece operasyonu ile yasa dışı av yapan 2 şahıs yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'nde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yasa dışı ördek avı yaparken yakalanan 2 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Şahısların canlı mühre olarak kullandıkları 4 ördeğe ve av esnasında vurulan 3 yaban ördeğine de ekipler el konuldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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