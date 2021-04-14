Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
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Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor

Demirören Haber Ajansı / Nedim BAYHAN - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor

Bir son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Kırmızı (70), 80 yıllık makinesiyle ayakkabı tamiri yapıyor.

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ÇANAKKALE'de 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan İsmail Kırmızı (70), 80 yıllık makinesiyle ayakkabı tamiri yapıyor. Ayakkabı tamirciliğinin sabır gerektiren bir iş olduğunu belirten Kırmızı, günümüzde çırak bulamamaktan da şikayetçi. 

Çanakkale'de 2 çocuk babası İsmail Kırmızı, ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini bir süre için gittiği İstanbul'da ilerletti. Kalfa olarak döndüğü Çanakkale'de açtığı 10 metrekarelik dükkanında 55 yıldır ekmeğini kazanan İsmail Kırmızı, elindeki bu zanaatıyla 2 çocuk büyütüp, torun sahibi oldu. Yeni neslin bu işi yapmak istememesi nedeniyle çırak bulamadıklarından yakınan Kırmızı, "Yetişen yok, meslekte bir çırak bulamıyoruz. Bu böyle gider. Çünkü şimdiki çocukların bu işi yapacağını zannetmiyorum" dedi.

'MESLEĞİNİ SEVECEKSİN'Ömrü yettiği sürece ayakkabı tamirciliği yapacağını belirten İsmail Kırmızı, "El ayak tutarken vatandaşın işini görmeye gayret edeceğiz. Hiç başka iş yapmadım. Sadece bu işi yaptım, onu da daha öğrenemedim. Çünkü meslek öğrenilmiyor. Mesleğe devam ettiğin zaman farklı şeyler çıkıyor. O bakımdan öğrenmeye çalışıyoruz. Mesleğini seveceksin eğer seversen iyi iş yapıyorsun. Tabii bu bir hayat, bazen bıkkınlık geliyor. Yine de mesleğin olduğu için devam ediyorsun. Bazı üzüntülü anlar olsa da geçtiği zaman yine aynı şekilde mesleğe devam. Çünkü rızkımız bu yüzden, Allah bereket versin. Bu işe alıştığınız zaman zorluğuna katlanıyorsun, zor olsa da olmasa da yapacaksın. Tabi emeği fazla olan işler var. Mesela kösele iş ağırdır. Hazır yapıştırma bir işe benzemez. Montajı zordur, işi oturtman lazım. Ona göre alt tabanını hazırlıyorsun zaten. Kösele yaparsın, ayriyeten üzerine kapak yaparsın. O zaman öyleydi kösele işler. Şimdi hepsi artık pres kesim ve pres yapıştırma, yani daha kolaylaştı" dedi.80 YILLIK MAKİNE İLE SAYA DİKİYORDükkanında 80 yıllık makine kullanan İsmail Kırmızı, "Bu makineyi 40 yıldır kullanıyorum. Arkadaşlardan aldım bu makineyi. Onlarda çıraklığımdan beri kullanılıyor. 80 yıllık bir makine diyebilirim. Makine hala aktif şekilde çalışıyor. En çok eskiyeceği yeri çağanozudur veya motoru arıza yapar. Onu da değiştirirsiniz, kullanmaya devam edersiniz. Bu makinenin görevi saya dikmek. Bu sayaları da ayakkabılara dikiyoruz" dedi.

Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor
Son dakika haber! Yarım asırdır ayakkabı tamir ederek ekmeğini kazanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nedim BAYHAN

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