Son dakika haber... Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.
Son dakika gündem haberine göre Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını onadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ