Son dakika haber... Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis...
Son dakika haberler... Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis cezalarını onadı.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 89 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı