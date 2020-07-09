Son dakika haber... Yargıtay, eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin cezasını bu kez onadı
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Son dakika haber... Yargıtay, eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin cezasını bu kez onadı

Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'da, eşi Rabiye Akpınar'ı (60) çıkan tartışmada kendisine 'gavat' dediği için tabancayla vurarak öldüren Mehmet Akpınar'a (64) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından az bulundu.

Son dakika haber... Yargıtay, eşini 'gavat' dediği için öldüren bekçinin cezasını bu kez onadı
09.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:25

ERZURUM'da, eşi Rabiye Akpınar'ı (60) çıkan tartışmada kendisine 'gavat' dediği için tabancayla vurarak öldüren Mehmet Akpınar'a (64) 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından az bulundu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Akpınar'ın cezası, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uygulandıktan sonra 20 yıla çıkarıldı. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bu kez yerinde bularak onadı.

Olay, 4 Mart 2015'te, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. 35 yıllık evli, 5'i kız, 9 çocukları bulunan Rabiye-Mehmet Akpınar çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine emekli emniyet bekçisi Mehmet Akpınar, eşini tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Rabiye Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet Akpınar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Rabiye Akpınar'ın, kocasına 'sen gavatsın' demesini savcı, 'tahrik' sayarak Mehmet Akpınar'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

'AMACIM EŞİMİ VURMAK, KATİL OLMAK DEĞİLDİ'1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Akpınar, duruşmada gözyaşları içinde olayı şöyle anlattı:  "Bir yere gitti mi, kalkıp gelmiyordu. Sorumluluk sahibi olması gerektiğini, okuldan gelecek çocuğunun olduğunu söyledim. Daha önceki tartışmalarımızda tabancamı alıp kendimi dışarı atıyordum. O gün de aynı şekilde tartışma üzerine kendimi dışarı atmak üzereyken, eşim bana 'gavat' diye hitap etti. Hakaretlerine devam etmesi üzerine bir anlık sinirle şoka girdim ve olay meydana geldi. Tabancamda sürekli mermi ağzına verilmiş vaziyette bulunuyordu. Amacım eşimi vurmak, katil olmak değildi. Amacım 'korksun da bir daha yapmasın' diyeydi. Tabanca ateşlenince vurulduğunu ilk anda tahmin etmedim. Yaralandığını anlayınca önce 112'yi sonra polisi aradım."YARGITAY CEZAYI AZ BULDUErzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Haziran 2015'te görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Akpınar'ı, cinayetin 'haksız tahrik' altında işlendiğini dikkate alarak, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Rabiye Akpınar'ın ailesinin avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay'da yeniden incelendi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce Mehmet Akpınar'a üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken, eksik ceza tayinine gidildiği belirtilerek, yerel mahkemenin kararı bozuldu. 'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDIYargıtay'ın bozma kararı üzerine 27 Eylül 2018'de yeniden hakim karşısına çıkarılan Mehmet Akpınar, önce 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini eşinden kaynaklı haksız fiile tepki olarak gerçekleştirmesi dolayısıyla verilen ceza, 'haksız tahrik' indimi uygulanarak, 24 yıla indirildi. 'İyi hal' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, Mehmet Akpınar'ı 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. CEZA 1 YIL 8 AY ARTTISanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine ikinci kez Yargıtay'a giden dosyada, 1'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bu kez yerinde buldu. Kararda, "Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Mehmet Akpınar'ın, maktul Rabiye Akpınar'a yönelik nitelikli kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin edilmiş, haksız tahrik ve cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin, suç vasfına ve haksız tahrikin derecesine yönelen, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün onanmasına karar verilmiştir" denildi.

Yargıtay'ın onama kararı ile Mehmet Akpınar'ın cezası 1 yıl 8 ay artmış oldu. 


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Kaynak: DHA

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