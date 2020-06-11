Son dakika haber... Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez...
Son dakika 3. sayfa haberi: Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.
11.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:38
Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA
Kaynak: İHA