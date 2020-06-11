Son dakika haber... Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez... Son dakika 3. sayfa haberi: Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA Kaynak: İHA