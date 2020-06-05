Son dakika haber | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi
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Son dakika haber | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi

Son dakika haberleri... YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

Son dakika haber | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bekir Şahin seçildi
05.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:40

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamlar hakkında kara göre ise Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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