Son dakika haber: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı: (1)
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Son dakika haber: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı: (1)

Son dakika haber: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı: (1)
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Son dakika haber! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı (2)
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
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Son dakika haber: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı: (1) - Haberler
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