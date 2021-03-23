Son dakika haber! Yargıtay Başkanı Akarca, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
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Son dakika haber! Yargıtay Başkanı Akarca, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

23.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:08
Son dakika haber! Yargıtay Başkanı Akarca, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyetin, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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