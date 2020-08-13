Son dakika haber: YARGITAY 2. DEFA KARARI BOZDU ACILI ANNE OĞLUMU DA MEZARDAN ÇIKARSINLAR DEDİ
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Son dakika haber: YARGITAY 2. DEFA KARARI BOZDU ACILI ANNE OĞLUMU DA MEZARDAN ÇIKARSINLAR DEDİ

Son dakika gündem haberi: Yargıtay'ın yaklaşık 2 yıl önce alkollü kullandığı otomobille Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Emrah Bozdemir'e verdiği 14 yıl 2 aylık hapis cezasını 2.

Son dakika haber: YARGITAY 2. DEFA KARARI BOZDU ACILI ANNE OĞLUMU DA MEZARDAN ÇIKARSINLAR DEDİ
13.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:37

Yargıtay'ın yaklaşık 2 yıl önce alkollü kullandığı otomobille Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Emrah Bozdemir'e verdiği 14 yıl 2 aylık hapis cezasını 2. kez bozmasının ardından acılı anne Burcu Kalender, yıllardır süren hukuk mücadelesini anlattı. Kalender, 'Eğer o adama ceza vermemek için uğraşıyorlarsa benim oğlumu da mezardan çıkarsınlar dedi.

AYAKTA DURAMAYACAK KADAR SARHOŞTU

Kayınvalidesini ve 11 yaşındaki oğlunu 20 Nisan 2018 tarihinde trafik kazasında kaybettiğini belirten anne Burcu Kalender, Zaten kayınvalidemi direkt kaybettik, Yiğit'i de hastaneye götürdük. Doktorlar 'Bu çocuk otobanda mı kazaya karıştı' diye sordular. O kadar hızlıydı ki, en az 120 km hızı vardı. Zaten ayakta duramayacak kadar sarhoştu dedi.

ÖZEL HASTANEDEN RAPOR ALDIKLARINDA BİZ SUÇLU BULUNDUK

Üç duruşmanın ardından yerel mahkemenin tutuklu yargılanan sanığa 14 yıl 2 ay süreyle hapis cezası verdiğini ifade eden Kalender, Yargıtay'ın kararı bozduğunu kaydederek şöyle devam etti Tekrar yerel mahkemeye geldik. Karşı taraf özel hastaneden rapor almıştı. Parayla aldıkları özel raporda biz de kusurlu bulunduk ama devletin kurumlarında aldığımız raporda bizde kusur bulunmadı. Yerel mahkeme Adli Tıp Ankara Genel Kurulu'na gidilmesini istedi, onun üzerinde de yetkili makam yokmuş herhalde. Oradan gelen raporda da yine karşı taraf suçlu bulundu.

KEŞKE KENDİ CANINI YAKSAYDI

Kalender yaşadığı hukuk mücadelesini şu sözlerle sürdürdü Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararının arkasında durarak yine 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanığın daha önce zaten ehliyeti alınmış, trafiği tehlikeye sokmaktan ve alkolden. Zaten bu adam birinin canını elbet yakacaktı, keşke kendi canını yaksaydı da başkasının canını yakmasaydı. Mahkemede sanık hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi, mahkemede. 'Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim. Beraatimi isterim.' dedi dalga geçer gibi. Sonra tekrar Yargıtay'a gitti dava, Yargıtay davayı 2. Kez bozdu. Fakat Yargıtay'daki 2 hakim de bozma kararına şerh koydu. Çünkü sanığın kanında 235 promil alkol vardı.

BENİM OĞLUMU DA MEZARDAN ÇIKARSINLAR

Anne Burcu Kalender sözlerini şu şekilde sonlandırdı 28 aydır acımız tazeleniyor, tek istediğim yerel mahkemenin direnmesi. Artık zaten Yargıtay Ceza Dairesi'ne gidilmeyecek, dosya Genel Kurul'a gidecek. Ben de onların merhametli, hakkaniyetli ve vicdanlı davranacaklarına inanıyorum. Kesinlikle ben bu olayın takipçisiyim. Eğer o adamı dışarı çıkarıyorlarsa benim oğlumu da mezardan çıkarsınlar. Eğer o caniye ceza vermemek için uğraşıyorlarsa benim oğlumu da geri getirsinler.

NE OLMUŞTU

Yargıtay, Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü kullandığı araçla Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir'e verdiği 14 yıl 2 aylık hapis cezası kararında direnen yerel mahkemenin kararını, ikinci kez bozdu. Yargıtay'ın bozma kararına bu kez iki üye muhalefet ederek yerel mahkemeyi haklı buldu. Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.

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Kaynak: DHA

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