Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
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Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

07.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:29

Edinilen son dakika haberine göre Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı Kaza anına ise bölgede görevde olan polislerin şahit olduğu ve ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi Kazadan 15 dakika önce diğer kaza yerinden yaralıları alırken İHA'nın görüntülerine o ambulans yansımıştı Elazığ'da meydana...

Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

Kaza anına ise bölgede görevde olan polislerin şahit olduğu ve ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi

Kazadan 15 dakika önce diğer kaza yerinden yaralıları alırken İHA'nın görüntülerine o ambulans yansımıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen bir kazanın yaralılarını taşıyan ambulans, beton mikserine çarptı; 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anına ise bölgede görevde olan polislerin şahit olduğu ve ilk müdahaleyi yaptığı öğrenilirken, 15 dakika önce de sağlıkçıların kaza yaptıkları ambulansı kameralara yansımıştı.

Kaza, Elazığ-Keban yolu polis güvenlik noktasını geçtikten hemen sonra meydana geldi. Elazığ-Tunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü çıkışında meydana gelen ve kazadan aldığı 2 yaralıyı taşıyan 23 BB 291 plakalı ambulans, 23 AB F 983 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, gözleri önünde meydana gelen kazaya anında müdahale ederken çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı
Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI

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