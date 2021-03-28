Son dakika haber: Yaralı yavru şahin emin ellerde

Son dakika haberlerine göre Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri yaralı bir yavru şahin buldu.

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri yaralı bir yavru şahin buldu. Muradiye Jandarma Komutanlığında koruma altına alınan yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 112 Acil çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine olay yerine giden Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı bir şahin buldu. Şahini koruma altına alan jandarma ekipleri kanadında ve tırnağında sorun olan yavru şahini haber verilmesi üzerine Muradiye Jandarma Karakoluna gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de duyarlılıklarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ederken yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı