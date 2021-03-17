Son dakika haber! Yaralı kartalın yardımına itfaiye ekipleri koştu
17.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:49
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunun balıkçıl kartal, Kahta itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavisi için yetkililere teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunun balıkçıl kartal, Kahta itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavisi için yetkililere teslim edildi.
Atatürk Barajı kıyısında yaralı bir kartal bulan vatandaşlar, durumu Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Baraj kenarından alınan kartal, tedavi edilmek üzere Kahta Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Yetkililer, yaralı kartalın balıkçıl bir kartal olduğu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya