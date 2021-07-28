Son dakika haber | Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı
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Son dakika haber | Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

Son dakika haber | Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, kolunu kazara kesen kardeşini hastaneye yetiştirmeye çalışan kişi, önüne çıkan hayvan sürüsüne çarpmamak için ağaca çarparak kazaya neden oldu.

Adıyaman'da, kolunu kazara kesen kardeşini hastaneye yetiştirmeye çalışan kişi, önüne çıkan hayvan sürüsüne çarpmamak için ağaca çarparak kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Kuşlu kolunu kazara kesen kardeşi Ali Kuşlu'yu hastaneye yetiştirmek için merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünden 02 AAL 774 plakalı Renault marka otomobiliyle yolca çıktı. Kardeşini yetiştirmek için acele eden Yunus Kuşlu, köy yakınlarında önüne hayvan sürüsü çıktı. Hayvanlara çarpmamak için ani manevra yaparak yol kenarında bulunan dut ağacına çarptı. Durum üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kolunda kesik olan Ali Kuşlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar meydana gelirken LPG tankındaki gaz kaçağına ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı
Son dakika haber | Yaralı kardeşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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