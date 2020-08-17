Son dakika haber! Yaralı karaca polis ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Kastamonu'da otomobilin çarptığı karaca polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
17.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:48
Kastamonu'da otomobilin çarptığı karaca polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kastamonu-Ankara kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası önünde, otomobilin çarptığı karaca yaralandı.
Karaca, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından güvenli bölgeye alındı.
Ekipler tarafından tedavisi için veteriner çağrılan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Kaynak: AA