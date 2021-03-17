Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı
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Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı

17.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:14
Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunun balıkçıl kartal, Kahta İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunun balıkçıl kartal, Kahta İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Bölgesi'nde yaşadığı tespit edilen yaralı balıkçıl kartal bir kartal Atatürk Barajı kıyısında bulundu.

Hareketsiz halde duran yaralı balıkçıl kartalı gören vatandaşlar durumu hemen Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri saldırgan ve yaralı halde duran kuşu bulunduğu yerden alınarak Kahta Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Kahta Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavisi yapılacak olan kuşun Karadeniz Bölgesi Samsun civarlarında yaşayan balıkçıl bir kartal olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı
Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı
Son dakika haber... Yaralı balıkçıl kartal kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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