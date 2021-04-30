Son dakika haber... Yaptıkları ilkel oklarla oynarken gündem olan çocuklar hayallerine kavuştu
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Son dakika haber... Yaptıkları ilkel oklarla oynarken gündem olan çocuklar hayallerine kavuştu

Son dakika haber... Yaptıkları ilkel oklarla oynarken gündem olan çocuklar hayallerine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Okçular Vakfı, oynadıkları ağaç dallarından kendi yaptıkları ilkel oklarla gündem olan çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Okçular Vakfı, oynadıkları ağaç dallarından kendi yaptıkları ilkel oklarla gündem olan çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ağaç dallarından yaptıkları ilkel oklarla okçuluk oynayan çocukların görüntüleri medyada ve sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Çocukların okçuluğa olan merakını ve gülümseten çabalarını gören Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocukların hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Okçular Vakfı tarafından çocuklar için hazırlanan takımlar bugün kendilerine teslim edildi.

Okçular Vakfı adına vakıf temsilcisi Muhammet Bakırcı ve Vakıf Genel Müdürü Ali Haydar Öz tarafından Tokat'a getirilen takımlar, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ve İlçe Gençlik Spor İl Müdürü Uğur Aydın'ın katıldığı törenle çocuklara teslim edildi. Ok setlerine kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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