Son dakika haber | Yapı Kredi, bu yıl da CDP Türkiye Su Lideri oldu

Son dakika haber: Yapı Kredi, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programı'na yaptığı raporlamayla bu yıl da A- (Liderlik) bandında yer alarak "Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu" aldı.

Yapı Kredi, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programı'na yaptığı raporlamayla bu yıl da A- (Liderlik) bandında yer alarak "Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu" aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı kapsamında "CDP Türkiye Su Lideri" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu, doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılmasını büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak uzmanlık alanımız olan finansın yanı sıra sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularıyla da topluma değer katmaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemde ülkemizin ve hatta dünyamızın gündeminde olan su güvenliği konusu dahil olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanılması hususunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sürdürülebilir ekonominin ve iş modellerinin ancak sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin temini ile mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne kurucu imzacı olarak katılarak sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Eyüboğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamında yaptığımız değerlendirmeye göre doğal kaynakların verimliliği ve güvenliği öncelikli çalışma alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sürdürülebilir bir gelecek için iş süreçlerimizi uyumlamaya, projeler geliştirmeye ve bunların finansmanı için destek sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yeşil projelerin finansmanında kullanılmak üzere ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Aynı yıl doğa dostu mortgage ürünümüzü müşterilerimize sunduk. 2019 yılında yağmur sularını toplamaya başlayarak su hasadı uygulamamızı hayata geçirdik. Öte yandan, atık geri dönüşüm projesi kapsamında sürdürdüğümüz uygulamalarla 2020 yılında geri dönüştürülen atıklar sayesinde 156.813 kilogram sera gazı salımının önüne geçtik. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlarla Yapı Kredi olarak sektör ve ülkemiz için örnek kurum kimliğini senelerdir başarı ile taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ederek toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren ve sınırları kaldıran uygulamalar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu