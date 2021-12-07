Son dakika haber... 'Yanmış ceset' davasında ağır tahrik indirimi

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde 2019 yılında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan, savunmasında "Eşimi rahatsız etti" diyen Mustafa Arabacı, 'ağır tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bayındır ilçesinde yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Eli Merter Gergin'in yanmış cesedini, dere kenarında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklandı, Osman Tanış ve Gamze Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Merter Gergin'in ailesinin avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber, Arabacı'ya uygulanan ağır tahrik indirimi nedeniyle karara itiraz edeceklerini söyledi.