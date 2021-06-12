Son dakika haber | Yanık: "(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz"

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katıldı.