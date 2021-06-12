Son dakika haber | Yanık: "(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz"
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Son dakika haber | Yanık: "(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katıldı. (1)

Son dakika haber | Yanık: '(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz'
Son dakika haber | Yanık: '(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz'
Son dakika haber | Yanık: '(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz'
Son dakika haber | Yanık: '(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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Son dakika haber | Yanık: "(Çocuk işçiliği) Şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz" - Haberler
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