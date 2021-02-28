Son dakika haber: Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen genç hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen genç tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen genç tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakamış Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada salonda bulunan E.D. (20) yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Öte yandan yolun karşısındaki arazide çalışan çiftçiler de yardıma koştu.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ilk müdahalesi yapılan genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek