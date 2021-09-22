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Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

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Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

Son dakika haberi... Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda bulunan yılkı atları, orman yangınlarının ardından yaşam alanlarına yeniden geriye döndü.

MANAVGAT (İHA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda bulunan yılkı atları, orman yangınlarının ardından yaşam alanlarına yeniden geriye döndü. İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovası'nda kontrol altına alınan orman yangınında bölgeden uzaklaşan yılkı atları, yeniden yaşam alanlarına döndü. Bölgede sayıları yaklaşık bini bulunan yılkı atları, 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda eskiden olduğu gibi özgürce dolaşmaya başladı.

Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovası'nın 90 bin dönümlük çok büyük bir düzlük alan olduğunu belirterek, "Burası yılkı atları ile ünlenmiş meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovası'nı kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif Ovası'nın eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi" dedi.

"YANGIN ESNASINDA ATLAR BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Orman yangını esnasında atların etkilendiğini anlatan Özgüven, "Yangın esnasında yangından etkilenen atlar bölgeyi terk ettiler. Ormanın içerisine sığındılar. Bizler bilinçli olarak ormanın uzak noktalarına saman balyaları yerleştirdik ki, atları riskli olan bölgelerden uzaklaştırdık. Bugün görüyoruz ki atlar doğal yaşam alanlarına geri geldiler. Ovanın içerisine tekrar yerleştiler. Atlar aile aile yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Gelen misafirler atları hem izleyip hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

YILKI ATLARI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Eynif Ovası'nda yeniden özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Toroslar'ın ortasında 90 bin dönümlük ovada yaşayan yılkı atları, eşsiz güzellikte görüntüler oluşturdu

Bölgede yaklaşık bin civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

Son dakika haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'yılkı atları' yaşam alanlarına geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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