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Son dakika haber... Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Tosun - Yerel
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Son dakika yerel haberi... - Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı Yaz aylarında Marmaris'te yaşanan orman yangınında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı

MUĞLA - Yaz aylarında Marmaris'te yaşanan orman yangınında büyük hasar yaşayan Bayır Mahallesi sakinleri, yağan kar sonrası davullu zurnalı kutlama yaptı.

Temmuz ayının sonunda Marmaris İçmeler mevkiinde başlayan ve Bayır Mahallesini de etkisi altına alan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan yanmıştı. Orman yangınından en fazla etkilenen yerleşim birimlerin Bayır Mahallesi sakinleri Salı günü gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bayram etti.

Mahalle sakinleri uzun yılar sonra yağan kar sonrası yolda araçlarını durdurarak Harmandalı Zeybeği oynadı. Karda oynayan vatandaşlar bu anı cep telefonu ile çektikleri video ile kalıcı kıldı.

Son dakika haber... Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı

Son dakika haber... Yangında yüreği yanan köylüler, kar görünce oynadı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

Marmaris, kar, Yerel, Haber

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