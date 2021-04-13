Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
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Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
Son dakika haber! Yangında ölen adamın elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:07:37. #1.14#
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