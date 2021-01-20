Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var

20.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:39
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin memleketleri Çorum'da yas var.Suruç'un Barış Mahallesinde 6 katlı binanın en üst katında Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin evinde saat 01.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin memleketleri Çorum'da yas var.

Suruç'un Barış Mahallesinde 6 katlı binanın en üst katında Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin evinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıkan yangında Uzman Çavuş Serpilli ile eşi Merve, kızı Lina ve 4 aylık oğulları Asil Göktuğ, alevlerin arasında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evden yaralı çıkarılan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile oğlu Asil Göktuğ Serpinli doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERUzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin acı haberi, Çorum'daki yakınlarını yasa boğdu. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, Uzman Çavuş Serpinli'nin babası Aycan ve annesi Songül Serpinli'nin yaşadığı eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Belediye de evin yanına taziye çadırı kurdu.Çorum'un yerel sanatçısı Özcan Serpinli ise yaptığı açıklamada "Ölen Uzman Çavuş benim yeğenim, acımız çok büyük. Cenazelerimizi yarın Çorum'da toprağa vereceğiz" dedi.

Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve oğlunun cenazeleri, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Çorum'a gönderildi.


- Çorum
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var
Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:39:37. #1.14#
title