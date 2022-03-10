Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın sırasında bitişikteki evde mahsur kalan yürüme engelli Hüseyin Gübül, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erbaa ilçe merkezinde Mimar Sinan Mahallesi Şıhlar Caddesinde bulunan Bedir Gübül'e ait evin çatısında saat 23.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangında alevler kısa sürede ahşap çatıyı tutuşturarak büyüdü. Yangın, Bedir Gübül'ün yürüme engelli kardeşi Hüseyin Gübül'ün oturduğu bitişiğindeki eve de sıçradı. İçeride mahsur kalan Hüseyin Gübül'ü, eşi Gülser Gübül dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak çabaları yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, binaya girerek engelli Hüseyin Gübül'ü evden çıkarttı. Gübül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Engelli, İtfaiye, Yangın, Erbaa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title