Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
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Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı

27.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:59

Bir son dakika haberine göre Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı Kozyatağı'nda bir evin mutfak kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı

İSTANBUL - Kozyatağı'nda bir evin mutfak kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Evde mahsur kalan yavru kedi polis memuru tarafından kurtarılırken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Dairenin mutfak kısmından yükselen dumanlar kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan ve dumanları fark eden 3 kişi hemen dışarı çıktı. Yangın büyük paniğe neden olurken, olay yerine itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bir polis memuru evde bulduğu kediyi kucağına alarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Furkan Mumcuoğlu isimli bir vatandaş, "Yangın ikinci katta çıkmış. Biz de sonradan gördük. Çok geçmiş olsun. Dumandan etkilenenlere oksijen verdiler. Yaşlı bir teyzemiz vardı. Bir kedi vardı içeride, onu da kurtarmışlar" dedi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı
Son dakika haberi: Yangında mahsur kalan yavru kediyi polis memuru kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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