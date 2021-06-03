Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
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Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da bir binada yangın çıktı.

Çorum'da bir binada yangın çıktı. Binada bir daire içerisinde bulunan yaklaşık 10 kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak'ta Çelebi Cindil'e (55) ait dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar odada bulunan eşyaları tutuşturdu.

Binadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Öte yandan yanan dairede kedi yavrularının bulunduğu bilgisini alan itfaiyeciler hemen daireye girerek içeride bulunan yaklaşık 10 yavru kediyi son anda kurtararak dışarı çıkardı.

Yavru kendilerinin kurtarıldığını gören Cindil, gözyaşlarına boğuldu. Cindil, ifade işlemleri için gittiği polis merkezine kedi yavrularını da yanında götürdü.

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının ardından mahalle normale döndü. - ÇORUM

Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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