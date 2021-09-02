Son dakika haber | Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır yardım gönderildi
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Son dakika haber | Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır yardım gönderildi

Son dakika haber | Yangında mağdur olan hayvan üreticilerine 1 tır yardım gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde yangından zarar gören bölgelerdeki hayvanlar için, hayvan sahiplerine dağıtılmak üzere 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Yardım kampanyasını düzenleyen Mehmet Ali Karaman, yaptığı açıklamada, "Aytaç Karaman ve Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın desteği ile geçtiğimiz günlerde yangında büyük zarar gören Manavgat ilçemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıtılması için bir tır saman balyası göndermiştir. Gönderilen saman balyaları Manavgat belediyesine teslim edilmiştir. Yardımın nakliye kısmını hiç bir ücret almadan yapan Nuh Uşak kardeşimiz başta olmak üzere, tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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