Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Rıfat Dülek (75), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Rıfat Dülek (75), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Rıfat Dülek, 22 Ocak akşamı ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede evi sararken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği için baygın bulunan Rıfat Dülek, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Rıfat Dülek, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dülek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title