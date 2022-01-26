Son dakika haber: Yangında dumandan zehirlenmişti; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

ŞANLIURFA'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Rıfat Dülek (75), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Rıfat Dülek, 22 Ocak akşamı ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Alevler kısa sürede evi sararken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği için baygın bulunan Rıfat Dülek, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Rıfat Dülek, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dülek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.