Son dakika haber... Yangında dumandan etkilenmişti; 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Son dakika haber... Yangında dumandan etkilenmişti; 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haber... Yangında dumandan etkilenmişti; 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan bir kişi, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan bir kişi, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, 14 Nisan sabahı saat 02.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, restoranın içerisinde bulunan ve aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Aydoğan, dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydoğan, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilendiği öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özgür Aydoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Aydoğan'ın yakınları yasa boğuldu. - İZMİR

Son dakika haber... Yangında dumandan etkilenmişti; 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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