Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

12.03.2021 00:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:28

Son dakika haberi... Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı Karabük'te, yemek yapıldığı sırada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve sağlık görevlisi oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

KARABÜK - Karabük'te, yemek yapıldığı sırada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve sağlık görevlisi oğlu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi Furkan Efe Öztaş, mutfakta yemek yaparken bir anda davlumbaz alev aldı. Yanmaya başlayan davlumbazı söndürmeye çalışan Öztaş başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Furkan Efe Öztaş, annesi Ruhiye Öztaş ile birlikte görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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