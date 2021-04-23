Son dakika haber... YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: İZMİR'in Konak ilçesinde, iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 4 yaşındaki Bulut Gürgür dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 4 yaşındaki Bulut Gürgür dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın, saat 16.30 sıralarında Boğaziçi mahallesi 2203 sokakta bulunan müstakil bir evin üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler evi sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride bir çocuğun olduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, içeriye girdiklerinde Bulut Gürgür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gürgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında çocuğun evde tek olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Gürgür'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı