Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşanırken, yangın esnasında asansörde kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşanırken, yangın esnasında asansörde kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Zafer Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında dumanları gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle elektrikleri kesilen apartmanın asansöründe mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Binanın çatısında çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Son dakika haber... Yangında asansörde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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