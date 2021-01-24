Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti

24.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:38
Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberler... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gün önce sobanın parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Nurhan Karayel (48), yaşam savaşını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 gün önce sobanın parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Nurhan Karayel (48), yaşam savaşını kaybetti.Ereğli'de, 20 Ocak günü Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında Nurhan Karayel'in yaktığı sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, Nurhan Karayel ağır yaralandı, oğlu Kerem Karayel (16) ise kendini balkona atarak son anda kurtuldu. Nurhan Karayel, ilk müdahalesinin ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Evli ve iki çocuk annesi Nurhan Karayel'den bugün ise acı haber geldi. Karayel, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sobaya atılan yanıcı bir maddeden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haber | Yangında ağır yaralanan anne, yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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