Son dakika haber... "Yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi"
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Son dakika haber... "Yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi"

Son dakika haber... 'Yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Denizli Valiliğin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek için iş makineleri ve personel görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli Valiliğin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek için iş makineleri ve personel görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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