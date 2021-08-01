Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den
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Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den

Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde otluk alanda çıkan yangına bölgede çalışma yapan MASKİ ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde otluk alanda çıkan yangına bölgede çalışma yapan MASKİ ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve MASKİ ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde otluk alanda başlayan yangına, bölgede çalışma yapan MASKİ ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve MASKİ ekiplerinin ortak çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Antalya ve Muğla'da devam eden orman yangınlarına personel ve araç desteği sağlarken, il genelinde çıkabilecek yangınlar için de tüm ekipleri ile birlikte sürekli teyakkuz halinde. - MANİSA

Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den
Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den
Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den
Son dakika haber... Yangına ilk müdahale MASKİ'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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