Vali Yazıcı Başkanlığında Yardım Kampanyası Toplantısı

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yangın ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi.

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Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yangın ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza yardım kampanyası toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde meydana gelen sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesi, yaraların en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmak üzere AFAD öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Antalya'dan yapılacak desteklerin değerlendirildiği istişare toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mustafa Atılgan ve diğer sanayici ve turizmci iş insanları derneklerinin temsilcileri katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, son zamanlarda ülkemizde orman yangınları ile sel felaketlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek yaraların en hızlı şekilde sarılması amacıyla İlimizden yapılacak yardımlar ile yardımların koordinasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye'nin En Büyük Yangınını Yaşadık

Toplantıda Türkiye genelinde birçok noktada yangın ve sel felaketlerinin yaşandığını ve Antalya'nın da yangından en çok etkilenen il olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı: "Manavgat'ta başlayıp ardında da Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'yı tehdit eden, oralarda da can kaybına ve ciddi manada mal kaybına neden olan çok büyük bir afet yaşadık. Hem tahrip ettiği alan genişliği açısından hem de etkilediği yerleşim yeri sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük yangınını yaşadık. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Bizim yangınlarımız devam ederken Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi çeşitli illerimizde de yangınlar yaşandı. Bir taraftan yangınlar devam ederken bir de Kastamonu-Sinop bölgemizde de çok şiddetli bir sel felaketi gerçekleşti. Onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Maalesef ülke olarak çok şiddetli afetlerin üst üste geldiği zor bir dönemden geçiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum. " dedi.

Hep Birlikte Üstesinden Geleceğiz

Milletçe derin acılar yaşamamıza rağmen hayatın devam ettiğini ve mağdur vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına hem hızlı hem de koordineli bir şekilde çalışmaların yürütülmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı: "Mağdur olan vatandaşlarımıza temel hizmetleri sunmak adına hem devlet hem sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte hizmet ettik. İyi bir sınav verdik. Kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yangın başladığında Valiliğimizce bir hesap açılmıştı ve yardımları oradan kabul ediyorduk. Ancak ülke genelinde afetler yaşanınca AFAD koordinesinde yardım kampanyaları tek elden yürütülmeye başlandı. Biz de bu nedenle bir aradayız. Biz de bir afet şehriyiz. Yangından çok sayıda vatandaşımız ve esnafımız etkilendi. AFAD bünyesinde toplanan yardım kampanyasında da Antalya için ayrı bir hesap var. Bir çoğunuz zaten süreç başından beri bizimle sahadaydınız. Elinizden geldiğince yardım etmeye çalıştınız. Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçları karşılandı. Şimdi normal hayatlarına geri dönmelerine ve bir nebze olsun düzenlerini daha kolay kurmalarına yardımcı olmak amacıyla bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Hepinize katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımız, yangın ve sel afeti yardım kampanyasına "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri SMS ve AFAD Başkanlığı tarafından açılan hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabilecekler.

ANTALYA YANGIN KAMPANYASI

T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL: TR 4000 0100 1745 5555 5555 5313

USD: TR 1300 0100 1745 5555 5555 5314

EURO: TR 8300 0100 1745 5555 5555 5315

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL: TR 6000 0150 0158 0073 1355 3937

USD: TR 3600 0150 0158 0480 1979 4683

EURO: TR 0400 0150 0158 0480 1979 4677

TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL: TR 5000 0120 0940 8000 0500 0233

USD: TR 0300 0120 0940 8000 5800 0327

EURO: TR 3500 0120 0940 8000 5800 0333 Yardım Kampanyası Toplantısı 01 Yardım Kampanyası Toplantısı 02 Yardım Kampanyası Toplantısı 03 Yardım Kampanyası Toplantısı 04

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Kaynak: Habermetre