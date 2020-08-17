Son dakika haber... 'YANGIN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR KİŞİ TARAFINDAN ÇIKARILDI'
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Son dakika haber... 'YANGIN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR KİŞİ TARAFINDAN ÇIKARILDI'

Son dakika habere göre Bursa'da orman yangını (2)Bursa Valisi Yakup Canbolat, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangının yaşandığı bölgeye geldi.

Son dakika haber... 'YANGIN, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR KİŞİ TARAFINDAN ÇIKARILDI'
17.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:49

Bursa'da orman yangını (2)

Bursa Valisi Yakup Canbolat, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangının yaşandığı bölgeye geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Canbolat, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile AFAD'ın yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangını V.O. adlı bir kişinin çıkardığı öğrenilirken, konuya ilişkin açıklama yapan Vali Canbolat, "Yangını inşallah kısa bir zaman sonra kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı. Bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Kişi uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs, fakat kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı tespit edilemedi. Şu anda emniyette gözetim altında" dedi.

'TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK'

Yangına 3 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiğini belirten Vali Canbolat, "2 helikopter daha gelecek. 5 helikopter ile müdahaleye akşama kadar devam edeceğiz. Ayrıca sabaha kadar bütün ekibimizle soğutma çalışmalarına da devam edeceğiz. Etkilediği alana dair şu an net bir tespit yapamadık, olduğu zaman gerekli açıklamayı yaparız. Şu an müdahale ile uğraşıyoruz. Burası orman arazisi, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi tekrar ağaçlandırılacak bir bölgedir ve orman arazisidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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