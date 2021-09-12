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Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haberleri: Bir hafta önce Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine çevredeki vatandaşların saldırı da bulunduğu anlar an be an cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir hafta önce Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine çevredeki vatandaşların saldırı da bulunduğu anlar an be an cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

5 Eylül Pazar günü Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve kısa sürede büyüyerek geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale gelmişti.

İtfaiyeye saldırı anları kamerada

Yaşanan yangını kontrol almak isteyen itfaiye erlerine bir grup vatandaşın saldırdığı çirkin anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görevi başındaki itfaiyecilere yumruk ve tekme atan kişiler, diğer itfaiyecilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. - SAKARYA

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Son dakika haber | Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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