Son dakika haber! Yangın söndürme tüpü eğitimi: Yeşil gösterge yoksa kesinlikle kullanmayın
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Son dakika haber! Yangın söndürme tüpü eğitimi: Yeşil gösterge yoksa kesinlikle kullanmayın

Son dakika haber! Yangın söndürme tüpü eğitimi: Yeşil gösterge yoksa kesinlikle kullanmayın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tekirdağ'da AFAD'tan yangın söndürme tüpünün kullanımına ilişkin eğitim yapıldı.

Tekirdağ'da AFAD'tan yangın söndürme tüpünün kullanımına ilişkin eğitim yapıldı. Eğitimin yapıldığı video vatandaşlarca büyük ilgiyle izlendi. Eğitimde manometrelerin yeşili göstermesi ve yangın tüpünün kullanılmasından hemen sonra tekrar dolumunun sağlanması gerektiği vurgusu yapıldı.

Hayatımızda istemediğimiz ancak zaman zaman karşı karşıya kalmak zorunda kaldığımız yangınlardan korunmak ve aninden müdahale edebilmek amacıyla elimizin altında yangın söndürme cihazı bulundurmak önem arz ediyor. Elimizin altında bulunan yangın söndürme cihazı, çoğunlukla yangını büyümeden kontrol altına alıp can ve mal kaybı ihtimalini en aza indirmek konusunda yaralı cihazlar arasındaki yerini alıyor. Ancak, yangın söndürme cihazını bulundurmak kadar, ani bir yangın anında bu cihazı kullanmayı bilmek de bir o kadar önemli. Bu konuda Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünce yangın söndürme tüpünün kullanımına ilişkin bir video yayınlandı.

Videoda AFAD Tekirdağ Müdürlüğü personeli Kadir Can Öz, uygulamalı olarak yangın söndürme cihazının kullanımı ve sonrası hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün sizlere yangın söndürme cihazımızı tanıtacağız. A, B ve C tipi yangınlarda kullanılmakta olan yani kuru, katı, sıvı ve gaz yangınlarında kullandığımız yangın söndürme tüpümüzdür. Bu yangın söndürme cihazımıza baktığımızda şurada bir göstergemiz var. Bu gösterge manometre olarak adlandırılmaktadır. Kullanıma uygun olan yangın söndürme cihazlarında buradaki ibre yeşili göstermektedir. Yeşili göstermeyen manometrelere kesinlikle kullanıma uygun olmadığını göstermektedir. Yangın söndürme cihazımızı kullanım sırasına geldiğimizde görmüş olduğunuz bir pimimiz mevcut. Öncellikle bu pimimiz çekerek, daha sonra ateşin kaynağına gördüğünüz gibi bir insan boyu mesafeden ateşin kaynağına tutuyorum ve sıkıyorum. Ateşi süpürerek yangını söndürüyorum. Cihazı kullandım yangını söndürdüm. Yapmam gereken çalışma ise yetkili servisinde yangına söndürme cihazımı tekrardan doldurarak, kullanıma hazır vaziyette bulundurmak gerekmektedir" dedi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber! Yangın söndürme tüpü eğitimi: Yeşil gösterge yoksa kesinlikle kullanmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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