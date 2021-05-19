Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
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Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap çatıya yayıldı. Alevleri gören site sakinleri korkudan sokağa döküldü. Site sakinlerinin itfaiyeye ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler merdivenli araçlarla bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Sokağa dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu çatıda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber: Yangın site sakinlerini sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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