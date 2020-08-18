Son dakika haber! Yangın sırasında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Yangın sırasında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında evinin balkonunda mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika haber! Yangın sırasında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:43

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında evinin balkonunda mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Turhan'a ait evin yatak odasında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Ali T., eşi ve çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Yangında evden çıkmak isteyen Turhan'nın annesi Şamile Turhan rahatsızlığı sebebiyle evden çıkamadı. İçerideki dumandan dolayı balkona çıkan Şamile Turhan mahsur kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası mahsur kalan Şamile Turhan, itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak evin dışına çıkartıldı. Turhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye 3. Sayfa
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor Ekonomi
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Magazin
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi Dünya
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Öldü sanılıp morga konuldu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Genç kadına trafikte dehşeti yaşatmıştı! Taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım
Arkadaşını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Ellerini ayaklarını bağlayıp foseptiğe attım
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Michelle Obama'dan Donald Trump'a sert eleştiri: Ülkemiz için yanlış başkan
Michelle Obama'dan Donald Trump'a sert eleştiri: Ülkemiz için yanlış başkan
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Aamir Khan Demet Akalın
Spor Arda Turan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Sivas Almanya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yangın sırasında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 14:44:26. #1.14#
title