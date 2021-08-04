Son dakika haber... Yangın riskine karşı araçlarda deodorant ve çakmak gibi yanıcı ürünler bulundurulmaması gerekiyor
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Son dakika haber... Yangın riskine karşı araçlarda deodorant ve çakmak gibi yanıcı ürünler bulundurulmaması gerekiyor

Son dakika haber... Yangın riskine karşı araçlarda deodorant ve çakmak gibi yanıcı ürünler bulundurulmaması gerekiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Uzmanlar, güneşle direk temas etmesi sonucu patlayarak yangına neden olabilecek deodorant ve çakmak gibi yanıcı ürünlerin park halindeki araçlarda bulundurulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, güneşle direk temas etmesi sonucu patlayarak yangına neden olabilecek deodorant ve çakmak gibi yanıcı ürünlerin park halindeki araçlarda bulundurulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, AA muhabirine, sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, o yüzden park halindeki araçların içerisinde de ciddi sıcaklık meydana geldiğini vurguladı.

Özellikle şeffaf sıvı şişelerin mercek vazifesi yapıp yangınlara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Coşkun, "Bir diğer tehlikeli maddenin de araç içerisinde bulunan basınçlı kaplar olduğunu görmekteyiz. Park halindeki araçta güneşle direkt temas eden deodorant ve çakmak gibi yanıcı gazları ihtiva eden ürünler, sıcaklık etkisiyle genleşerek patlamaya ve yangına neden olmakta. Çıkan yangın, araçta büyük hasarlara neden olabiliyor. O yüzden bu tarz ürünlerin araçta bırakılmaması gerekiyor." dedi.

Coşkun, tamamen söndürülmemiş kibrit ile sigara izmaritlerinin, yol kenarlarında sıcaklık etkisiyle kurumuş otları tutuşturma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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