Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı

Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki yangın ihbarına giden Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki yangın ihbarına giden Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Buharkent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Kuyucak Şefliği'nden, Buharkent ilçesi Belenova Mahallesi Küçükova mevkiindeki yangın için yola çıkan 09 PF 165 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Feslek Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan orman işletme şefliğinde görevli iki personel ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Personellerinin hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgi soruşturma devam ediyor.

(Ali Soydemir/İHA)

Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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