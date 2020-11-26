Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
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Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

26.11.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:59
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı.

ŞANLIURFA'da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin 3'üncü katından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, önlem alarak, trafiği durdururken, otel odasında kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle alındı. Oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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